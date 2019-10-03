Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvurularının 1-11 Kasım'da alınacağı bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 1-11 Kasım'da yapacak.
Sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
YDUS başvuruları 1-11 Kasım'da yapılacak
Anadolu AjansıEğitim
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca, 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının 1-11 Kasım'da alınacağı bildirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvurularının 1-11 Kasım'da alınacağı bildirildi.