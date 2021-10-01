YDUS başvuruları başladı (2021-YDUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı (2021-YDUS) başvurularının başladığını duyurdu.

YDUS başvuru TARİHLERİ

19 Aralık'ta uygulanacak YDUS için başvurular, 1-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YDUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YDUS için sınav ücreti 450,00 TL olarak belirlenmiştir.

Sınava ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklama:

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir."

2021 YDUS KLAVUZU

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