YDUS başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)

ÖSYM tarafından yayımlanan YDUS başvuru kılavuzuyla birlikte başvurular erişime açıldı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) sınavı tarihi ve başvuru süresi de yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?



YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafından yayımlanan YDUS başvuru takvimiyle birlikte, YDUS başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.



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YDUS BAŞVURU TARİHLERİ



YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu.



Buna göre; YDUS sınavına başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



YDUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

