YDUS başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte başladı. 11 Ekim'de başlayan YDUS başvurularının ne zamana kadar süreceği ve sınavın ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?

YDUS başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu)

tarafından yayımlanan YDUS başvuru kılavuzuyla birlikte başvurular erişime açıldı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) sınavı tarihi ve başvuru süresi de yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan YDUS başvuru takvimiyle birlikte, YDUS başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

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YDUS başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM YDUS başvuru kılavuzu) - 1

YDUS BAŞVURU TARİHLERİ

YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu.

Buna göre; YDUS sınavına başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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