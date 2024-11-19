YDUS ek tercih işlemleri başladı: YDUS ek tercihler nasıl yapılır? (2024 ÖSYM YDUS ek tercih ekranı)
Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek tercih işlemleri başladı. 19-25 Kasım tarihleri arasında alınacak olan YDUS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak. İşte 2024 YDUS ek tercih ekranı.
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS/1) İç Hastalıkları alanı için ek tercih işlemleri, 19-25 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
YDUS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Tercih işlemleri, 25 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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