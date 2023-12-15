YDUS ne zaman, saat kaçta? YDUS 2. dönem sınavı kaç dakika, kaç soru?

2023 YDUS 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (YDUS 2. Dönem) pazar günü düzenleyecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklamasında, Ankara'daki sınava 3 bin 655 adayın başvuru yaptığını bildirdi.
YDUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
17 Aralık Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak olan YDUS 2. dönem sınavının saat bilgisi belli oldu.
10 bina ve 128 salonda gerçekleştirilecek sınavda emniyet görevlisi dahil 386 kişinin de görev alacağını belirten Ersoy, "10.15'te başlayacak sınav, 11.35'te sona erecek.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru sorulacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek." ifadelerini kullandı.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
YDUS SONUÇLARI NE ZAMAN?
Sınav sonuçları 30 Ocak 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak.
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