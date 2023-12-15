YDUS ne zaman, saat kaçta? YDUS 2. dönem sınavı kaç dakika, kaç soru?

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru sorulacak ve adaylara 80 dakika cevaplama süresi verilecek." ifadelerini kullandı.



T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.



YDUS SONUÇLARI NE ZAMAN?



Sınav sonuçları 30 Ocak 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak.