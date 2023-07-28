YDUS sınav sonuçları açıklandı (2022 ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı)

YDUS (Anesteziyoloji ve Reanimasyon) sınav sonuçları açıklandı. 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanan YDUS sınavının değerlendirmesinin tamamlanmasıyla birlikte, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, YDUS sonuçları nasıl sorgulanır?

YDUS sınav sonuçları açıklandı (2022 ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı)

2022 YDUS sonuçları, sınava katılım sağlayan yüzlerce kişi tarafından bekleniyordu. 2022 yılında gerçekleşen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

YDUS sonuçlarıyla ilgili duyurusu şu şekilde;

"18 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-YDUS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi’nin değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."

YDUS sınav sonuçları açıklandı (2022 ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı) - 1

YDUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2023 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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