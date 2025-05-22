YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM ), YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri bugünden (22 Mayıs) itibaren 27 Mayıs'a kadar alınacak. Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili 2024-YDUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

YDUS AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-YDUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.30’da başlayacak ve 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. " denildi.