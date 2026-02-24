YDUS/2 yerleştirme sonuçları sorgulama: 2025 YDUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı
24.02.2026 14:47
Anadolu Ajansı
YDUS/2 yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı.
Uzman doktorların yan dal uzmanlık eğitimi için ter döktüğü 2025 YDUS 2. sınavının tercih sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte YDUS/2 yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. YDUS/2 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12-19 Şubat'ta tercihleri alınan 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.