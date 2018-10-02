Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Veysel Karani Türk-Yemen Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Yemenli 200 öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alacak.



YTB'de imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Yemenli Öncüler" projesiyle, ülkenin farklı şehirlerinden seçilecek Yemenli 200 öğrenciye Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yüksek öğrenim imkanı sunulacak.



YTB Başkanı Abdullah Eren, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, protokol kapsamında imzalanan projeyi 2019'da uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Eren, "Yemen, Türkiye'nin özellikle bu süreçte önem ve hassasiyet gösterdiği ülkelerin başında geliyor" ifadesini kullandı.



YTB'nin, ilerleyen süreçte kardeş ülke Yemen'in istikrarı ve barışına yönelik eğitim ve kültür alanında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Eren, "İnşallah daha güzel yarınları, daha eğitimli ve ahlaklı yeni bir nesil inşa edecek" dedi.



Eren, söz konusu burs programlarının daha iyi ve müreffeh bir Yemen'in yanı sıra iki ülke ilişkileri için önemli araç olduğuna işaret ederek, "Yemen'den burslandırdığımız öğrenci sayısını her sene artırıyoruz. Bu sene de artırdık" şeklinde konuştu.



İmzalanan protokolün, Türkiye Bursları kapsamında desteklenen Yemenli öğrencileri kapsamadığını belirten Eren, proje sayesinde daha fazla Yemenli öğrencinin Türkiye'de eğitim alacağını dile getirdi.



Eren, "Yemen’in ihtiyacı olan bölümlerde katkıda bulunacak öğrencileri Türkiye'deki üniversitelerde yetiştirecek ve Yemen'e yollayacağız" dedi.



"GELECEĞİ YÖNETEBİLECEK ÖĞRENCİLER ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"



Veysel Karani Türk-Yemen Vakfı Başkanı Salah Batis de söz konusu protokolün imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin komşu ülkelere ve kendisine yakın coğrafyadaki diğer ülkelere sergilediği tavırdan ötürü teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.



İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk köprüsünün çok eskilere dayandığına işaret eden Batis, "Türkiye gibi cömert bir ülkenin hem öğrenciler hususunda hem de yabancı yatırımcı ve ailelere tanıdığı imkanlar dolayısıyla bu cömertliğinden ötürü şaşırmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.



Batis konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu imzaladığımız protokol projesi diğer getirilecek öğrencilerin burslarından farklı. 'Yemenli Öncüler' projemiz, sadece Yemenli öğrencilerin Türkiye'de eğitim almasına yönelik değil, öğrenimleri sonrasında liderlik eğitimi alabilecekleri, iyi kadrolarda çalışabilecekleri ve geleceği yönetebilecek öğrenciler çıkarmayı hedefliyor."



2019-2020 eğitim-öğretim döneminde başlayacak projenin başvuruları internet ortamından yapılacak.



Yemen'in ihtiyaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle yükseköğrenim imkanı sunulan öğrencilerin, ülkelerinin geleceğinde önemli rol alması öngörülüyor.

