Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak?

TÜRMOB, bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarının 2-11 Aralık'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının da 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacağını bildirdi. İşte, yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına dair bilgiler...



SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI NE ZAMAN?



TÜRMOB'un konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.



Bu sınava, stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek.



Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 15-30 Kasım'da başvuruda bulunabilecekler.



YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI NE ZAMAN?



Bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları da Ankara'da 2-11 Aralık'ta düzenlenecek.



Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 8-22 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecekler.



İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları önem taşıyor.



Sınava katılacak adayların, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekiyor.

