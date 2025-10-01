Yeni düzenleme yolda... İsteyen üniversiteyi 3 yılda bitirebilecek

Üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin süresini 3 yıla düşürecek yeni bir düzenleme yolda.

Açıklama Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, yarın açıklanacak "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" öncesi açıklamalarda bulundu.



Bu kapsamda, yol haritasında öne çıkan bazı başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de ve dünyada eğitim süreleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını belirtti.

"ÜNİVERSİTEYİ 3 YILDA BİTİREBİLECEKLER"



Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:



"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

"EN TEMEL NEDEN BECERİ VE DENEYİMİ ARTIRMAK"



Mesleki eğitim konusundaki çalışmalara da değinen YÖK Başkanı Özvar, istihdam piyasalarında üniversite mezunlarında uygulama ve tecrübeye yönelik olarak beklentilerin gittikçe arttığını vurguladı.



Yükseköğretim alanında mesleki eğitim konusunu tekrar ele aldıklarını belirten Özvar, son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarına yönelik bazı reform çalışmalarını başlattıklarını anımsattı.