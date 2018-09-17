Yaz tatili bitti, okullarda ders zili yeniden çalmaya başlayacak. 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, açık öğretim öğrencilerı dahil, devlet okulları ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen pazartesi günü sınıfları dolduracak.

BİRİNCİ YARIYIL 18 OCAK, İKİNCİ YARIYIL İSE 14 HAZİRAN'DA BİTECEK

Birinci yarıyıl 18 Ocak Cuma günü sona erecek. 4 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran’da sona erecek.



Bu arada bir haftadır devam eden uyum eğitimine birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.

DESTEKLEME KURSLARI BAŞVURU VE DERS TARİHLERİ DE BELLİ OLDU



Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurs programları da açıklandı. Buna göre, öğrencı ve mezunlar iiın ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrencı başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, İkinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.



Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemİ kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.

