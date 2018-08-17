Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi belirlendi.
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının alanlar bazında öğretmen ve yöneticilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi MEB'in internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, eğitim kurum müdürlüklerinin veri girişi 15-17 Ekim'de, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 18-21 Ekim'de, il milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 22-26 Ekim'de, Bakanlık tarafından kontrol ve onaylama işlemleri ise 27 Ekim-9 Kasım'da yapılacak.
2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra sözleşmeli öğretmenlerin alanlar bazında kontenjanları belirlenecek.
Yeni eğitim yılı norm kadro güncelleme takvimi belli oldu
Anadolu AjansıEğitim
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi belirlendi.