Yeni müfredatla birlikte haftalık ders saatleri değişecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

Okulların açılmasına bir haftadan kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat çalışmasında haftalık ders saatleriyle ilgili bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Yeni müfredatla birlikte haftalık ders saatleri değişecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği "Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak" başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılmasına yönelik soruya Bakan Tekin, "Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabilir çünkü orada başka bir durum söz konusu." dedi.

Müfredat çalışmasında haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik olmadığının da altını çizen Tekin, "Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum." dedi.

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