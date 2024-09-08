Yeni öğretim yılı başlıyor

74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte ilk ders heyecanı yaşanacak. 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yaz tatilinin ardından ders başı yapacak.



2024-2025 eğitim öğretim döneminin açılış dersi ise "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" olacak. Bu yıla özel hazırlanan ders temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda okutulacak.



Yeni eğitim öğretim yılında yeni müfredat da kademeli olarak başlatılacak. Eskisine oranla yüzde 35 sadeleştirilen yeni müfredat anasınıfı ile 1, 5 ve 9. sınıflarda ilk kez uygulanacak. Yeni müfredata uygun hazırlanan kitaplarda, karekodlar içerisinde etkinlikler, animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalarla, öğrencilerin yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedeflenecek.



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek