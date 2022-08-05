Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.





Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddiaları sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınmıştı.



YEDİİKLİM'DE ARAMA YAPILDI



Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. YÖK'ten de iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. DDK'nın suç duyurusunun ardından Ankara Mali Şube ekipleri, Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay'daki merkezi ile Ostim'deki matbaasında arama yaptı.



PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Aygün'ün yerine ÖSYM Başkanlığına atanan isim Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu.



Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümü'nden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü'nde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.



Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.



2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.