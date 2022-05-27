Yenilenebilir eğitimler

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığında, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için yenilenebilir enerji alanında bir eğitim programı yürütüyor. 6 şehirde kursu başarıyla tamamlayan 166 katılımcı, uluslararası geçerliliği olan Europass sertifikasını almaya hak kazandı.



Yenilenebilir enerji sektöründe ara eleman açığını karşılamak, katılımcıların yeni beceriler kazanmalarını ve istihdam olanaklarına erişmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan uygulamalı mesleki ve teknik eğitim programı, hem güneş hem rüzgar enerjisini kapsıyor. Eğitimin içeriği, bu alanlarda enerji üretimi yapan santral ve tesislerin ekipman ve sistemlerinin kurulumu ile mevcut ekipman ve sistemlerin bakım ve onarımı konularından oluşuyor.

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİ

Mart 2021’de 500 katılımcı için başlatılan 247 saatlik ders programı, Bursa, Kocaeli, Konya, Hatay ve Mersin illerinde tamamı yüz yüze olarak uygulanıyordu. 2022 yılında, bin kursiyer hedefiyle proje illerine İstanbul da dahil edildi. Buna ek olarak, Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ile ortaklaşa yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, UNDP ve HBÖGM, teorik bilgileri içeren 103 saatlik eğitimin, sınıf dışından da takip edilebilecek dijital içeriklere aktarılmasına karar verdi.



Bu uygulama ile, HBÖGM altında verilen yaklaşık 2.750 mesleki kurs programından birinde ilk defa harmanlanmış öğrenme modeline geçildi. Kursiyerler ve eğiticilerin yeni eğitim teknolojileri ile buluşturulduğu programın, diğer kurslara da öncü olması bekleniyor. Kurs programı içerisinde tamamı çevrim içi olarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer meslek kurslarına da eklenebilecek.



Kore Cumhuriyeti tarafından 2,3 milyon ABD Doları ile finanse edilen girişim, UNDP Türkiye’nin işgücü piyasasına erişimi genişleterek, geçim kaynaklarını iyileştirerek, kamu hizmetlerini ve sosyal uyumu destekleyerek Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmayı amaçlayan portföyünün bir parçası.