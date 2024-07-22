Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

Yerleştirmeye esas nakil başvurusunun ne olduğu, LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS tercih sonuçlarına göre okullara yerleşen öğrenciler, yerleştikleri okullardan başka okullara yerleştirilmeyi talep edebiliyor. Peki, yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu, (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına giren öğrencilerin merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yerleştikleri okulları değiştirme talebinde bulunmalarıdır.

Nakil başvuruları, öğrencilere ettikleri ve puanlarının yettiği okullara yerleşme fırsatı sunar.

Bu başvurular belirli dönemlerde yapılır ve yerleştirme sürecinde boş kontenjanlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Öğrenciler ve veliler, belirlenen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden nakil başvurularını gerçekleştirebilirler.

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...