Yerli Malı Haftası ne zaman? (Yerli Malı Haftası tarihleri)

Çocuklara millî, manevi ve kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk duygularının gelişmesini desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, yerli üretim ve yerli ürün tüketimine teşvik etmek amacıyla okullarda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Hem tasarruf alışkanlığını hem de üretim ve tüketim bilincini aşılayan Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına dikkat çeken anlamlı bir etkinlik olarak her yıl Aralık ayında toplumsal farkındalık yaratıyor.

Okullar süresince yerli ürünlerin ekonomiye katkısı, kaynakların doğru kullanımı ve bilinçli tüketim gibi başlıklar üzerinde duracak. Öğrenciler şiirler okuyacak, projeler hazırlayacak ve yerli malı kullanımının önemini somut biçimde yaşayarak öğrenecek.