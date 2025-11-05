Yerli Malı Haftası ne zaman? (Yerli Malı Haftası tarihleri)
05.11.2025 14:59
Yerli Malı Haftası kapsamında, "yerli üretim”, "tutum" ve "yatırım" temalarıyla öğrencilere geniş çaplı farkındalık etkinlikleri sunulacak. Bu özel hafta boyunca öğrenciler yerli ürünlerin tanıtıldığı etkinlikler düzenliyor, şiirler okuyor, yöresel yiyecekler paylaşıyor ve “yerli malı kullan, ülkeni kalkındır” mesajını vurgulayan projeler hazırlıyor.
Çocuklara millî, manevi ve kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk duygularının gelişmesini desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, yerli üretim ve yerli ürün tüketimine teşvik etmek amacıyla okullarda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor.
YERLİ MALI HAFTASI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ
Hem tasarruf alışkanlığını hem de üretim ve tüketim bilincini aşılayan Yerli Malı Haftası, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına dikkat çeken anlamlı bir etkinlik olarak her yıl Aralık ayında toplumsal farkındalık yaratıyor.
Okullar süresince yerli ürünlerin ekonomiye katkısı, kaynakların doğru kullanımı ve bilinçli tüketim gibi başlıklar üzerinde duracak. Öğrenciler şiirler okuyacak, projeler hazırlayacak ve yerli malı kullanımının önemini somut biçimde yaşayarak öğrenecek.
YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
1. Yerli Ürün Sergileri:
Okullarda öğrenciler evlerinden getirdikleri yerli üretim gıda, el işi ürünleri veya yöresel eşyaları sergiler. Her öğrenci ürünün hangi şehirde üretildiğini tanıtır ve yerli üretimin önemini anlatır.
2. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları:
“Tutum, Yatırım ve Türk Malları” temalı şiir, hikâye ve kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.
3. Yöresel Tatlar Günü:
Velilerin de katılımıyla yerli ürünlerden oluşan sofralar hazırlanır. Öğrenciler, Türkiye’nin farklı bölgelerine ait yiyecekleri tanıtır ve paylaşır.
4. Afiş ve Poster Hazırlama:
“Yerli malı kullan, ülkeni kalkındır” temalı afiş, resim ve poster yarışmaları yapılır. En yaratıcı tasarımlar okul panolarında sergilenir.
5. Bilinçli Tüketim Atölyeleri:
Öğrencilere tasarruf, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu tüketim konularında kısa atölye çalışmaları düzenlenir.
6. Yerli Üreticilerle Buluşma:
Bazı okullar, yerel üreticileri davet ederek öğrencilerin üretim süreçlerini tanımasını sağlar. Böylece çocuklar “tarladan sofraya” ya da "atölyeden ürüne" yolculuğu öğrenir.
7. Drama ve Tiyatro Gösterileri:
Öğrenciler yerli üretim ve tutum temalı kısa skeçler sahneler, tasarrufun ve üretimin önemini eğlenceli bir dille anlatır.
8. Bilgi Yarışmaları:
Yerli ürün markaları, yöresel üretim merkezleri ve tasarruf bilinci konularında bilgi yarışmaları düzenlenir.