Yerli Malı Haftası nedir, amacı ne? (2024 Yerli Malı Haftası tarihi)
Yerli Malı Haftası'nın başlamasıyla birlikte birçok kişi tarihi ve amacıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Her yıl okullarda ve birçok yerde düzenlenen etkinliklerle yapılan Yerli Malı Haftası, yerli üretim ve yerli tüketimin önemine değinmektedir. Peki, Yerli Malı Haftası nedir, amacı ne?
Yerli Malı Haftası, 1940'larda Türkiye'de, özellikle ekonomik olarak dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini artırmak amacıyla başlatılmıştır.
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası, her yıl Aralık ayının ikinci haftasında, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır.
Bu hafta, yerli üretimi teşvik etmek ve öğrencilere yerli malı kullanmanın önemini anlatmak amacıyla düzenlenir.
YERLİ MALI HAFTASININ TARİHİ VE AMACI
Resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır.
Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.
Bu hafta boyunca yerli ürünler ve üretimle ilgili film, belgesel, animasyon, tiyatro gösterimleri, sergiler ile marka, patent ve faydalı model sahibi olma koşulları ile önemi konulu konferanslar düzenleniyor.
Etkinliklerle, yerli malı üretim ve kullanımı konusundaki bilincin küçük yaşlardan itibaren oluşturulması, tasarruflu olma, yerli üretim, üretim kalitesi ve kaynakların etkili kullanımının toplumun tümünde içselleştirilerek bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.
HAFTA İLE SINIRLI KALMAYACAK
Yerli üretim ve yerli tüketimin önemi konusundaki çalışmalar sadece "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri ile de sınırlı kalmayacak. Bu kapsamda yıl boyunca okullardaki saha gezileri, film, belgesel, animasyon gösterimleri, tiyatro, seminer, söyleşi, yarışma ve sergi gibi etkinliklerle hem öğrenciler hem de vatandaşlarda farkındalık oluşturulacak.
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