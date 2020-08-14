Yıldız Teknik Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Yıldız Teknik Üniversitesi'ne Rektör olarak, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.



PROF. DR. TAMER YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Mühendisliğinde yüksek lisansını gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.