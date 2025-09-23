Yılın son ALES sınavı için gözler ÖSYM'de: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 ALES/3 sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmek için her yıl katılım sağladıkları ALES/3 sınavı bu yıl kasım ayında gerçekleşecek. Başvurular ise kısa bir zaman sonra AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 yılının son ALES sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?



ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

