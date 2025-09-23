Yılın son ALES sınavı için gözler ÖSYM'de: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 yılının son ALES sınavı için gözler ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine çevrildi. Üniversite mezunu binlerce aday, yüksek lisans yapabilmek için ALES/3 sınavına katılım sağlayacak. Yayımlanan 2025 ALES sınav takvimiyle birlikte ise ALES/3 başvuruları için tarih belli oldu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 ALES/3 sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmek için her yıl katılım sağladıkları ALES/3 sınavı bu yıl kasım ayında gerçekleşecek. Başvurular ise kısa bir zaman sonra AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 yılının son ALES sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.
YILIN SON ALES SINAVI KASIM'DA
Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.