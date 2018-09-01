Boğaziçi Üniversitesi, MF puan türünde ise sınavda en yüksek başarıyı elde etmiş olan ilk 100 öğrenciden 31’inin tercihi oldu.



2018 YKS sonuçlarına göre tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67’si, ilk 250 sıralamasında yer alan öğrencilerin 183’ü, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin de 416’sı Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti.



Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk 1000’den aldığı öğrenci sayısı bu yıl 764 oldu.



Sonuçlar doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi’ne bu yıl TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı dahil olmak üzere toplam 2154 öğrenci yerleşti.

YKS TERCİH SONUÇLARINDA RAKAMLAR NEYİ İFADE EDİYOR?