YKS 2020: Öğrencilerin 7 Temmuz'a kadar eğitim bilgilerini onaylaması gerekiyor

ÖSYM geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen üniversite sınavları için yeni bir duyuru yayınladı. 1-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında öğrencilerin, aday işlemleri sistemi üzerinden eğitim bilgilerini onaylaması gerekiyor.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 12:23 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 12:24

YKS 2020: Öğrencilerin 7 Temmuz'a kadar eğitim bilgilerini onaylaması gerekiyor

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili yeni bir duyuru yayınladı.

Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrencilerin, 2020-YKS için aday işlemleri sistemine girerek eğitim bilgilerini kontrol ve seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

2020 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

2020 YKS CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

2020 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

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