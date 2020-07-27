YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

27.07.2020 - 08:23
Son dakika haberi!
27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020
Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld
YKS'DE TÜRKÇE SORULARI ZOR BULUNDU