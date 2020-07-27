YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Üniversiteye giriş için uygulanan ÖSYM tarafından uygulanan YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

27.07.2020 - 08:23

YKS 2020 sonuçları osym.gov.tr adresinde açıklandı

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27- 28  Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. 

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu. 

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