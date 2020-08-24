YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.



YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aygün geçtiğimiz hafta, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini açıkladı. Aygün, "Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadesini kullandı. Üniversite adayı öğrenciler, heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladı.

YKS, sınavı tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih imkanı tanınacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ün üniversitelerin 1 Ekim'den sonra açılacağını duyurdu. ÖSYM, üniversite kayıtlarının için 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos - 2 Eylül 2020'de yapılacak.

