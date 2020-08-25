YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonucu nasıl öğrenilir?

25.08.2020 - 09:26
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aygün geçtiğimiz hafta, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini açıkladı. Aygün, "Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadesini kullandı. Üniversite adayı öğrenciler, heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladı.
YKS, sınavı tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih imkanı tanınacak.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ün üniversitelerin 1 Ekim'den sonra açılacağını duyurdu. ÖSYM, üniversite kayıtlarının için 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.
ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos - 2 Eylül 2020'de yapılacak.
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020
heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym