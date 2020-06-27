YKS 2020 TYT'de Mabel Matiz sorusu (Maya albümünden Fırtınadayım şarkısının sözleri)

27.06.2020 - 18:16
YKS 2020'de TYT oturumu bugün gerçekleştirilirken, sınavın saat 13'te sona ermesiyle birlikte öğrenciler sınav sorularını sosyal medyada tartışmaya başladı.
Sınava giren üniversite adayları, Türkçe bölümünde 40 soruya yanıt verirken, sorulardan birinde Mabel Matiz'in Fırtınadayım şarkısının sözlerine yer verildi.
Sınava girilen adayların aktardığı bilgilere göre, paragraf konu başlığında öğrencilere yöneltilen TYT Türkçe testinde "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerine yer verilirken, anlatılmak istenen sorudu.
Bu sözler, Mabel Matiz'in 'Maya' albümündeki 'Fırtınadayım' şarkısında yer alan "Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözlerini akıllara getirdi.
MABEL MATİZ: ŞAŞIRDIM, SEVİNDİM DE GALİBA
Sosyal medyada soru ile ilgili yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan Matiz, Twitter'dan konuyla ilgili yorum yaptı.
Sevgili arkadaşlar selam. Bugünkü YSK sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu :) Valla ne diyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak, sevindim de galiba. Bu, ne bilmiyorum, ama bu bir şey.😊— Mabel Matiz (@mabelmatiz) June 27, 2020
"HAYAT 1 TANE, O DA SİZİN"
Takipçileriyle duygularını paylaşan sanatçı, konu üniversite sınavı olunca 17 yıl önce üniversite sınavına girdiği günlere de değindi.
Sınav stresini yaşadığını vurgulayan Matiz, Diş Hekimliği fakültesini kazandığı, 5 yıllık üniversite hayatının ardından 2 yıl da diş hekimliği yaptığını söyledi.
MABEL MATİZ FIRTINADAYIM ŞARKISININ SÖZLERİ
Bitmez oyun, bitmez oyun kızarsam
Yerde kanım, şimdi ne fayda kazansa
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil
Yalnız değil, yanlış değilsin utanma
Rüyan senin, al bir de bunu burdan yak
Fırtınadayım, bir fırtınadayım
Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil
Vurma sen onları, gencecik oğlanları
Bunlar hep o ihtiyar dünyanın yalanları
Bak bana gör kendini, böyledir bu can dili
Öyle bir sev ki artık, korkular tükenmeli
Vurma sen onları, gencecik…