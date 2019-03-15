Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi.
Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 19 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.
YKS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması
Anadolu AjansıEğitim
ÖSYM tarafından 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu bildirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi.