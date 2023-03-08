YKS (AYT, TYT, YDT) tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu: YKS başvuru ekranı açıldı

2023 YKS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrilmişti. ÖSYM duyurular ekranından sınav tarihlerini paylaştı. Üniversitede okumak için sınavlara hazırlanan öğrenciler, 2023 yılı YKS başvuru ve sınav tarihlerinin yanı sıra diğer detayları YKS başvuru kılavuzundan öğrenebilecek.



2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.



2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.



YKS BAŞVURU EKRANI