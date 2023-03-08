YKS (AYT, TYT, YDT) tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu: YKS başvuru ekranı açıldı

2023 YKS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrilmişti. ÖSYM duyurular ekranından sınav tarihlerini paylaştı. Üniversitede okumak için sınavlara hazırlanan öğrenciler, 2023 yılı YKS başvuru ve sınav tarihlerinin yanı sıra diğer detayları YKS başvuru kılavuzundan öğrenebilecek.
2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.
2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.
ÖSYM YKS DUYURUSU
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.