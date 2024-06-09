2024 AYT sınavının başlamasıyla birlikte, sınav saati ve çıkış bilgisi araştırılıyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve onları okul bahçelerinde bekleyen aileleri, AYT sınavından en erken saat kaçta çıkılabileceğini sorguluyor. Peki, YKS (AYT,YDT) sınavından en erken saat kaçta çıkılır? 2024 AYT sınavından kaçıncı dakikada çıkılabilir? AYT, YDT EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR? 10.15'te başlayan AYT oturumu 13.15'te sona erecek olup; 12.30 ile 13.00 arasında sınavdan çıkılabilir. 15.45'te başlayan YDT oturumu 17.45'te sona erecek olup; 17.15 ile 17.30 arasında çıkılabilir.

SINAVI BİTİREN ERKEN ÇIKABİLİR Mİ?



Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;



- AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası (2 saat 15 dakika)



- YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası (1 saat 30 dakika)



tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.



Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.



Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.