YKS başvuru tarihi bugün bitiyor (2020 YKS ücreti ne kadar?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat'ta başlamıştı; bugün sona eriyor.

YKS ADAY BAŞVURU ADRESİ

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre üç oturumda gerçekleşen YKS 20-21 Haziran 2020'de yapılacak.

20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS Sınav Sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

2020 YKS ÜCRETLERİ

Başvuruları yarın başlayan sınav için öğrenciler geçen sene 50 TL ödüyorlardı. Bu seneyse sınavın ücreti 70 TL oldu.

2020-YKS’ye başvuran adaylar kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;



*Sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL,

* TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL,

*TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatıracaklar.



Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve

sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı

bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 4 Mart 2020 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 4 Mart 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS 2020 KILAVUZU



YKS ÖNCESİ ADAYLARA ÖNERİLER