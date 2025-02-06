YKS başvuru ücreti ne kadar? 2025 TYT-AYT ve YDT başvuru ücreti

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. İşte, 2025 TYT-AYT ve YDT başvuru ücreti...



2025 YKS OTURUM TARİHLERİ



YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzuyla birlikte belli oldu.



YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL olarak belirlendi.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.