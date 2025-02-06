YKS başvuru ücreti ne kadar? 2025 TYT-AYT ve YDT başvuru ücreti

2025-YKS başvuruları başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi. Bu gelişmenin üzerine ise adaylar YKS oturumlarının başvuru ücretini merak etmeye başladı. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ücreti ne kadar? 2025 TYT-AYT ve YDT başvuru ücreti

'den yapılan açıklamaya göre, 2025- başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025- Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. İşte, 2025 TYT-AYT ve YDT başvuru ücreti...

2025 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzuyla birlikte belli oldu.

YKS Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL olarak belirlendi.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

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