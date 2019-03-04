Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) sosyal medya hesaplarından adaylara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.



Paylaşımda, "2019-YKS başvuruları, 6 Mart 2019 Çarşamba günü sona eriyor. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 6 Mart saat 23.59'da sona erecek" ifadeleri kullanıldı.



2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.



YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran saat 15.45'te başlayacak.



Adaylar sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.



Adayların, 2019-YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle okumaları gerekiyor.

