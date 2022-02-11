YKS başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının bugün başlaması bekleniyor. Üniversite adayları için yapılan YKS 18-19 Haziran'da gerçekleşecek.

Haberler - ntv.com.tr 11.02.2022 - 15:39

YKS başvuruları başladı mı?

Üniversite sınavları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin daha önce yayınladığı takvime göre başvuruların bugün alınmaya başlaması bekleniyor. Ancak 2022- başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

HES KODU ZORUNLU

Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

YKS NE ZAMAN? 

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA 

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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