YKS başvuruları başladı mı?

Üniversite sınavları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin daha önce yayınladığı takvime göre başvuruların bugün alınmaya başlaması bekleniyor. Ancak 2022-YKS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek.



Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.



HES KODU ZORUNLU



Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.



Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek.



Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

YKS NE ZAMAN?



2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.



SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA



Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

