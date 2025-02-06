YKS başvuruları bugün başlıyor

Üniversite sınavına 5 aydan kısa bir süre kaldı, hayalini kurdukları okullara girmek isteyenlerin hazırlıkları sürüyor.



Bugün, başvuru ekranı açılacak. Milyonlarca aday, 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk resmi adımı atacak. 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek milyonlarca aday için başvurular başladı.



Uzmanlara göre sınavda başarılı olmanın yolu planlı çalışmaktan geçiyor. Eğitim uzmanı Yalın Kaya, "Şu an yapmaları gereken şey eksiklerin nerede olduğunu bulmak. Bugüne kadar oldukları deneme sınavlarını inceleyip kitapçıkları gözden geçirip benim hangi konularda niye eksiğim varmış soru tiplerini mi anlamıyorum konuyla ilgili ne eksiklerim var buna göre çalışma planı yapmam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Sınavda başarıyı yakalamak için ders çalışmak kadar duyguları kontrol edebilmek de önemli olduğunu söyleyen Kaya, "Kaygıyı ve stresi genellikle optimum düzeyde yani ortalama düzeyde olmasını isteriz çünkü hiç kaygının olmaması bahsettiğimiz daha çok zaman var diyen arkadaşların yeterli performans sergilemesine engel olacak bir kötülüğe dönüşüyor. Çok fazla kaygının olması da çalışmayı bırakıp tamamen bu kaygyla ve sonuçta olacak kötü şeylere odaklanmakla geçiyor. Kaygılarını düzenlemek için yapılması gereken ilk iki şey uyku düzeni ve beslenme" uyarısında bulundu.



Adaylar üniversite sınavı için başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilir.