YKS başvuruları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihi)

2023 YKS başvurularının ne zaman yapılacağı, üniversite sınavına hazırlanan yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan YKS başvurularının bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, YKS başvuruları ne zaman yapılacak, ertelendi mi?

YKS başvuruları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () başvuruları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 2023 yılında yapılacak olan oturumları öncesinde AYT ve TYT sınav tarihleri merak edilirken, bir yandan da başvuruların başlayacağı tarih sorgulanıyor. Peki, YKS başvuruları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.

YKS başvuruları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihi) - 1

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

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