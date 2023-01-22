YKS başvuruları ne zaman? (2023 YKS başvuru ve sınav tarihi)

2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri, üniversite sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2023 seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte, ÖSYM'nin ilk yayımladığı YKS takvimi gündeme geldi. Peki, 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman?

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.



2023 YKS sınav başvurularının Şubat ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.



2023 YKS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.



ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.



Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.