YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 Üniversite sınavı başvuru tarihi

Üniversitelere girişte uygulanacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci henüz başlamadı. Aday öğrenciler şimdi ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler ışığında başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. İşte, 2025 YKS sınav ve başvuru takvimi...



2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.



2025 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.



Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.



Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

