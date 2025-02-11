YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 üniversite sınavı başvurusu

21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları sürüyor. YKS başvuruları devam ederken son başvuru gününü kaçırmak istemeyen adaylar, YKS başvurularının sona ereceği tarihi sorguluyor. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. İşte, 2025 üniversite sınavı başvurusunda son bilgiler...



YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart'a kadar alınacak.



YKS OTURUM TARİHLERİ



YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

