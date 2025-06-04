"YKS başvuruları neden düştü?" sorusuna YÖK'ten açıklama geldi.

Kaynaklar, önce depremzedelere tanınan ücretsiz sınav başvurusu hakkının etkisine dikkat çekti.

Söz konusu haktan 1 milyon adayın yararlandığı bilgisini paylaştı.

YKS başvuru sayısı 2024 yılında 3 milyon seviyesine gerilemişti. Kaynaklar bu sınavda da 4+4+4 sisteminin ilk lise mezunlarının sınava girmesinin başvuru sayısını yaklaşık 400 bin artırdığına dikkat çekti.

Son sınıf aday başvurusunda bu yıl 270 binlik bir azalma olduğunu belirten kaynaklar, mezuna kalanların başvurularında da 120 bin civarında bir düşüş olduğunu açıkladı.