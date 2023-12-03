YKS başvurusu ne zaman? 2024 üniversite sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2024 YKS için tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. Sınava hazırlık yapan vatandaşlar bir yandan da 2024 YKS başvuru ve sınav süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, YKS sınav ve başvuru takvimi...



2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.



Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.



2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS başvuruları; 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.



Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.



BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?



2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.



Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.