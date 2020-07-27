YKS birincileri başarılarının sırrını açıkladı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde yatılı okuyan 18 yaşındaki Aydemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.



Aydemir, birinci olmanın kendisine de sürpriz olduğunu, sabah sınav sonucuna bakınca çok mutlu olduklarını söyledi.



"ÜÇ YILDA BİR ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORDUK"



Sınava "not alarak" çalıştığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:



"Annem babam memur olduğu için üç yılda bir şehir değiştiriyorduk. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesini de sınavla kazanmıştım, yatılı okudum. Not alarak, planlı çalıştım. Başarımın sırrı program yaparak çalışmak. Günlük, haftalık program yaptım. Gün içinde ne yapacağımı biliyordum. Deneme sınavlarında yaptığım yanlışlara tekrar dönüyordum. Neden yanlış yaptığımı araştırıyordum. Böyle olunca netlerim arttı. Yanlış yaptığım zaman moralim bozulmadı, aksine neden yanlış yaptığımı fark edip, sorunu çözüyordum."



Aydemir, Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümü okumak istediğini, hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.



Annesi Edebiyat Öğretmeni Yeliz Aydemiz ise oğlunun düzenli çalıştığını, hiç müdahale etmediklerini anlattı.



Ders çalışma planını oğlunun yaptığını aktaran Aydemir, "Kendisi başardı ama derece yapacağını tahmin ediyorduk, çok mutluyuz." dedi.



"LİSEYİ DE DERECEYLE KAZANMIŞTI"



Okulun Müdürü Nuray Özcan ise sınavda Türkiye'de ilk bine giren 15 öğrencileri olduğunu, fen lisesi olmasına rağmen İngilizce'den 9'uncu olan öğrencinin de kendi okullarından çıktığını anlattı.



Deniz'in, liseyi de dereceyle kazandığını, yatılı okuduğunu hatırlatan Özcan, "Çok saygılı efendi, arkadaşlarıyla paylaşımcı bir öğrenciydi. Derece alması bizi çok gururlandırdı." dedi.

"HÜSEYİN KAĞAN DOKTOR OLMAK İSTİYOR"

Hüseyin Kağan Özdemir,

YKS sonuçlarına göre 120 soruda 119 doğru bilen lise öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, birinci olan 5 kişiden biri oldu. Buna göre, TYT puan türünde 500 tam puan alan Özdemir, “Kendime inanarak başarıya ulaştım. Hedefim, sosyoloji okumak istiyorum. Tıp okuyarak doktor olmayı da istiyorum. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim” dedi.

Türkiye’de 5 kişinin birinci olduğu sınavdan başarıyla çıkan Özdemir, ailesinin gururu oldu. Bursa’ya akrabalarının yanına gezmeye gelen Özdemir, “Sınav çok güzel geçti. Ama benim için stresliydi. İçimden bir his de bu kadar iyi yapacağımı söylüyordu. Sonuçlar açıklandığında çok sevindim. 119 net yaptım. 1 yanlış yapmışım. 5 kişi birinci olduk. Benimle birlikte herkes 1 soru yanlış yapmış sanırım. Ben birinci olmayı düşünüyordum. Onun için full çekmem gerektiğini biliyordum. Ama 1 yanlışla da 1’inci olunuyormuş. Soruyu hatırlamıyorum ama Türkçe’den 1 yanlışım var. Ailem, ‘sonuçlar açıklandı hemen bakalım’ diye sabah beni uyandırdı. Uyku sersemi baktığımda 1’inci olduğumu görür görmez çok sevindim. Sonra ilk anneme sarıldığımı hatırlıyorum. Daha sonra yakınlarım, arkadaşlarım ve öğretmenlerim aramaya başladığında 1’inciliğin ne kadar değerli olduğunu görmüş oldum” dedi.



Hedefinin sosyoloji okumak olduğunu belirten Özdemir, “Tıp okuyarak doktor olmayı da istiyorum. Belki ikisini de birlikte okuyabilirim. Öyle bir seçeneğim vardır umarım. Sınav gününe kadar bazen inişler olsa da inancım yüksekti. Kendime inanmayı bırakırsam, kaybedeceğimi biliyordum. Hep inandım ve başardım. Kendim için gurur olan kısmı benim için çok önemli değildi. Ben sadece 1’inci olmak istiyordum. Ama ailemin ve sevenlerimin mutluluğunu görünce beni ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.

Matematik öğretmeni olan babası Mahir Özdemir ise, “Oğlumun birinci olması beni bir baba olarak çok mutlu etti. Katkıda bulunan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Duygularımı tarif edemiyorum, çok mutluyum. Sınava hazırlanması için çok fazla bir şey söylememize gerek yoktu. Kendisi zaten sorumluluğunu bilen bir öğrenciydi. Çalışıyordu ama bizler de nasıl planlı çalışması gerektiği konusunda yardımcı oluyorduk. Onun haricinde tamamen başarı kendisine ait. Kendisi planladı ve kendisi çalıştı. Kendisinin hakkında bir hayalimiz yok ama kendisinin bütün kararını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

MUHAMMED: İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ ÇALIŞTIM



Muhammed Emin Arayıcı

Çorum’da özel bir kolejde eğitim gören Muhammed Emin Arayıcı, TYT alanında 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde eden 5 kişiden biri oldu. Arayıcı, birinci olmanın kendisine sürpriz olmadığını, çok çalıştığı için böyle bir sonuç beklediğini söyledi. Günlük 5 saatten fazla çalıştığını anlatan Arayıcı, "Çalışmanın tek bir yolu yok. Herkesin kendi çalışma prensibi var. Yanılmamak için öğretmenlerden ve uzmanlardan da faydalanmak gerekiyor. Ben içimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım. Ortaokulda çözeceğim kitapları bir yere yığardım hafta sonuna kadar bitirirdim onları. Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışsın. Günü geldi 5 saatten fazla çalışıyordum, günü geliyor 2 saat çalışıyordum. Genel bir tabloyu takip etmekte fayda var ama 'şu kadar saat çalışacağım' diye şartlanmamak lazım. Babam öğretmen. Onun katkılarını gördüm. Ailemin katkıları çok oldu” dedi.

TERCİHİ ELEKTRİK- ELEKTRONONİK MÜHÜNDİSLİĞİ



Muhammed Emin Arayıcı, tercih döneminin sınavdan daha zor olduğunu vurgulayarak, elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği düşündüğünü dile getirdi. Arayıcı, “Sınavlara ilkokuldan beri hazırlanıyoruz ama tercih dönemimiz 20-25 gün. İnşallah vatanımız, milletimiz için faydalı bir şeyler yaparız. Sadece kendi adıma tercih yapacak olsam çok rahat olurdu ama ülkeme yararlı olabilmem için daha hassas çalışma gerektiriyor. Gerek dünyada gerek ülkemizde uzun yıllardır yapılan yatırımlar sonucu bilişim, bilgisayar, elektronik alanlarında ülkeme daha iyi hizmet edeceğimi düşündüğüm için ya elektrik-elektronik mühendisliğini ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim” diye konuştu.



‘NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR’



Bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan baba Mutullah Arayıcı ise oğlunun çocukluğundan beri idealleri olan bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Gecesini gündüzüne katarak emeğini esirgemeden bu günlere geldi. İnşallah bundan sonra da emeğini Allah ziyan etmez. Ülkesi, devleti ve milletinin geleceğinde, yüksek teknolojiye ulaşmasında ve dünya lideri olmasında onun da katkısı olacağına inancımdan dolayı ne kadar gurur duysam azdır. İnşallah tüm memleket çocukları aynı idealler doğrultusunda emek ve gayret sarf etmelerini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

EREN: EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM

Eren Şen (soldan üçüncü)

YDT Türkiye birincisi Niğde’nin Fen Lisesi öğrencisi Eren Şen oldu.

Birinci olan Eren Şen’in hedefi ise Elektrik Elektronik Mühendisi olmak. Annesi öğretmen, babası da mühendis olan Türkiye birincisi Eren Şen; “Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim” dedi.

YDT Türkiye birincisi olan Eren Şen’i İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar makamında ağırladı. Öğrenciye cumhuriyet altını ve plaket veren Yaşar, Eren Şen’in başarısıyla Niğde’yi gururlandırdığını söyledi. Milli Eğitim Müdürü Yaşar; "Niğde’miz geçmişten bu yana eğitim öğretim konusunda hep 'aydınlar kenti' olarak anılmaktaydı. Üniversite sınavında biz aydınlar kenti olmayı sürekli tescilledik. Geçtiğimiz yıllarda bir öğrencimiz Türkiye birincisi olmuştur. Biz her sene bir birinci çıkaracağız diye beklerken sağ olsun Eren Şen öğrencimiz bize bu huzuru yaşattı. Kendisine teşekkür ederim. Bizleri gururlandırdı. Dilde Türkiye birincisi TYT’de Türkiye 6’ncısı sayısalda da Türkiye 21’incisi olarak bizi gururlandırdı, ilimizi gururlandırdı” dedi.

Üzerinde emeği olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Eren Şen ise "Bu başarı çok çalışmanın ürünü. Emeğimin karşılığını aldığımın kanaatindeyim. Herkesin kendi çalıma yöntemini bulması lazım. Ben kendiminkini bulduğum için başarılı olduğumu kanaatindeyim. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okumak istiyorum” diye konuştu.

Anne Naile Şen ise “Oğlum çocukluğundan beri planlı program bir çalışma içerisindeydi. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederim. Tüm okullara mutlulukla gitti, sevgiyle gitti. Öğretmenlerimiz büyük emek verdi ve emeklerinin karşılığını aldılar” ifadelerini kullandı.