YKS birincileri belli oldu (TYT birincisi Adana'dan)

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) birinci Adana'dan çıktı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise sayısal birincisi Adana'dan, eşit ağırlık birincisi Konya'dan, sözel birincisi de yine Adana'dan çıktı.



2021-YKS BİRİNCİLERİMİZİN İLLERİ

TYT birincisi: Adana



AYT birincileri:



Sayısal:Adana

Eşit Ağırlık:Konya

Sözel:Adana



YDT birincileri:



Almanca:Balıkesir

Arapça:Konya

Fransızca:İstanbul

İngilizce:İstanbul

Rusça:Bursa

