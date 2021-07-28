YKS birincileri belli oldu (TYT birincisi Adana'dan)

28.07.2021 - 10:03
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) birinci Adana'dan çıktı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise sayısal birincisi Adana'dan, eşit ağırlık birincisi Konya'dan, sözel birincisi de yine Adana'dan çıktı.
2021-YKS BİRİNCİLERİMİZİN İLLERİ
TYT birincisi: Adana
AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana
YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa