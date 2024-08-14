YKS birincilerinin yerleştikleri bölümler belli oldu

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının dün açıklandı. Sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu.

YKS birincilerinin yerleştikleri bölümler belli oldu

Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılan 2024-'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde (YDT) beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı.

ÖSYM'nin dün yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla sınavda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler de belirlendi.

3'ÜNÜN DE TERCİHİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Yerleştirme sonuçlarına göre, 9 şampiyonun 4'ü mühendislik, 3'ü ekonomi/iktisat, 1'i işletme, 1'i tıp fakültesini kazandı.

TYT birincisi Mersin-Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu Süleyman Mete Genç ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine, AYT sayısal birincisi Elazığ-Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu Arda Taşdemir Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine, YDT Fransızca birincisi İstanbul-Çapa Fen Lisesi mezunu Yunus Emre Aydoğan Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu Mehmet Alp Güneş ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğini kazandı.

AYT sözel alanında birinci olan Rize-Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu Fatih Emre Düzcan ve AYT eşit ağırlık alanında birinci olan İstanbul-Galatasaray Lisesi mezunu Berra Kuruş Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü, YDT Arapça birincisi İstanbul-Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Yusuf Salih Orhan Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü (tam burslu) kazandı.

YDT Rusça birincisi Ankara-Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu Safiye Yaşar, Bilkent Üniversitesi İşletme (tam burslu) bölümüne yerleşti.

YDT Almanca birincisi İstanbul-Kabataş Erkek Lisesi mezunu Sevgi Kırmızıbekmez ise İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini (Türkçe) kazandı.

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