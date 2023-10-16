YKS bu yıl ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM üniversite sınavı tarihleri)

2024 YKS sınavının ne zaman yapılacağı, güzel bir üniversitede okuma hayali kuran öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ölçme, seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2024 sınav takvimi sonrasında YKS tarihleri belli olacak. İşte ayrıntılar...



2024 YKS NE ZAMAN?



2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.



Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.



ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK



ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer verceğiz.