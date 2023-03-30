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YKS deprem bölgesinde uygulanacak mı, hangi illerde yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama

Bu yıl yapılacak olan YKS sınavları için ÖSYM tarafından yeni açıklama yapıldı. Deprem bölgesindeki illerde yapılmaması kararı alınan sınavla ilgili ÖSYM Başkanı Ersoy, alınan yeni kararı duyurdu. Peki, YKS deprem bölgesindeki illerde uygulanacak mı?

YKS deprem bölgesinde uygulanacak mı, hangi illerde yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama

2023 sınavı için hazırlıklar sürmeye devam ederken, deprem bölgesinde sınav uygulaması için yeni karar alındı. Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

YKS SINAVI DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK MI?

ÖSYM, Haziran ayında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için açıklamada bulundu. Açıklamada, YKS'nin deprem bölgesindeki 4 ilde uygulanacağı belirtildi.

Buna göre; sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

YKS deprem bölgesinde uygulanacak mı, hangi illerde yapılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy'dan açıklama - 1

ALINAN İLK KARAR YAPILMAMASI YÖNÜNDEYDİ

8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.

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