YKS ek tercih işlemleri başladı! YKS ek tercih nasıl yapılır? (2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu)

YKS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 22-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme takvimi duyuruldu. İşte 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih tarihleri ve ek tercih kılavuzu.

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 10:09

YKS ek tercih işlemleri başladı! YKS ek tercih nasıl yapılır? (2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu)

ek tercihler, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında yer alıyordu. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri için başvurular bugün alınmaya başladı.

EK TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu sonrası tercih tarihleri belli oldu.

2022- Ek Yerleştirme Takvimi açıklandı. Buna göre; YKS ek tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

YKS ek tercih işlemleri başladı! YKS ek tercih nasıl yapılır? (2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu) - 1

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS ek tercih işlemleri başladı! YKS ek tercih nasıl yapılır? (2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu) - 2 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi

EK TERCİH ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YÖK tarafından yayımlanan bilgilere göre, YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

YKS ek tercih işlemleri başladı! YKS ek tercih nasıl yapılır? (2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu) - 3

EK TERCİH SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül tarihlerinde yapılacak.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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