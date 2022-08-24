YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamada!

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. 22-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından gözler YKS ek tercih işlemlerine çevrilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan boş kontenjan listesi ve taban puanlarına göre ek tercih işlemleri yapılacak. Peki, YKS ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi mi?



YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 20-23 Eylül tarihleri arasında alınan ek tercih işlemlerinin bu yıl ÖSYM tarafından hangi tarihlerde alınmaya başlayacağı henüz açıklanmadı.



22-26 Ağustos tarihleri arasında alınmaya başlanan üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından YKS ek tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?



Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.



Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.



Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.



Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.



Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.