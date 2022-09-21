YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih kayıt tarihleri)

YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. ÖSYM, 19 Eylül tarihinde yaptığı duyuruyla birlikte YKS ek tercih sonuçlarının açıklandığını belirtti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci ek tercih kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?



YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.



Buna göre; YKS ek tercih üniversite kayıtları 26-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül'de yapılabilecek.

YKS EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?



YKS ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasıyla birlikte, üniversite kayıt tarihlerini bekleyen öğrenciler, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor.



Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kaıyt süresi içinde başvurmaları gerekiyor.



Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.