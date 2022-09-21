YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih kayıt tarihleri)

YKS ek tercih kayıtları, ÖSYM tarafından ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. YKS ek tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih kayıt tarihleri)

ek tercih sonuçlarıyla ilgili bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. , 19 Eylül tarihinde yaptığı duyuruyla birlikte ek tercih sonuçlarının açıklandığını belirtti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci ek tercih kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; YKS ek tercih kayıtları 26-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül'de yapılabilecek.

YKS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? (2022 ÖSYM YKS ek tercih kayıt tarihleri) - 1

YKS EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasıyla birlikte, üniversite kayıt tarihlerini bekleyen öğrenciler, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kaıyt süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

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